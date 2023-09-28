Лавров констатировал тотальное отсутствие у Запада мирных планов по Киеву

У поддерживающих Киев деньгами и оружием стран Запада отсутствуют даже мизерные серьезные предложения по мирным переговорам по Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, пока Москва не видит никаких позитивных движений в этом направлении, информирует ТАСС. В то же время, Лавров привел в пример страны глобального Юга, которые действительно, по его мнению, ратуют за мирное урегулирование украинского кризиса.

«Говоря о том, чем это все может завершиться, мы не видим никакого серьезного предложения со стороны Запада. При этом, в Россию приезжали африканские делегации, которые выступали за мирное урегулирование конфликта. Аналогичные предложения поступали от Китая, Бразилии и Лиги арабских государств», - отметил Лавров.

Глава МИД РФ в продолжение темы добавил, что Китай, и Бразилия, а также африканцы, всецело были готовы в своих мирных инициативах по Украине учитывать в переговорном процессе российские интересы. Что касается Запада, то там постоянно требуют от Москвы принять так называемую формулу мира украинского президента Владимира Зеленского, являющуюся обыкновенным ультиматумом.

«Россия обсуждать это предложение не собирается», - подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласна вести переговоры по Украине исключительно с учетом интересов российской безопасности и существующих на данный момент реалий на земле.