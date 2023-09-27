Лавров напомнил руководству Армении о незавидной участи полагавшихся на США стран

Руководство Армении должно помнить о том, как сложилась судьба стран и их правителей, которые полагались на защиту США, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если они полагаются на Соединенные Штаты, как прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства, то, наверное, им хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира. Судьба всех этих людей весьма и весьма незавидна», – сказал Лавров.

В Армении есть руководители, которые мечтают обрести покровителей на Западе. Однако невозможно игнорировать интересы России в Закавказье, подчеркнул глава МИД. Это нелепо с точки зрения истории и географии.

Лавров апеллировал к недавнему выступлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором говорилось о необходимости поиска новых партнеров, которые помогут обеспечить безопасность страны.