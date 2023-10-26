Лавров назвал агрессию Запада в отношении России частью крестового похода Америки

Соединенные Штаты ведут настоящий крестовый поход в отношении всех стран, которые смеют отстаивать собственную независимость. Так считает глава министерства иностранных дел РФ.

Сергей Лавров выступил на заседании международной конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», которая в данный момент проходит в столице Белоруссии.

«Агрессия Запада против России - лишь часть крестового похода США и их сателлитов», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. По утверждению министра, такое отношение может заслужить со стороны западных государств каждая страна, которая будет пытаться демонстрировать самостоятельность, а также иметь собственное мнение.