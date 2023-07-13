Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Международный уголовный суд «псевдосудом» и заявил, что его нельзя считать легитимным органом из-за необъективности его решений. В качестве примера Лавров назвал тот факт, что суд отрицает причастность Киева к разрушению Каховской ГЭС. Об этом дипломат рассказал в интервью для издания «Лента.ру» .

Лавров заявил, что российское правительство не сомневается в том, что именно Украина несет ответственность за произошедшее с Каховской ГЭС. Дипломат указал на то, что после этого Киев еще и просит МУС расследовать собственное преступление.

«Такого, наверное, в истории этого «псевдосуда» еще не было», — удивляется Лавров.

Он также напомнил о том, что РФ предупреждали ООН о планах Украины на Каховскую ГЭС ранее. Лавров указал, что российские дипломаты просили генсека ООН помочь в предотвращении подрыва, но Секретариат никак на это не отреагировал.