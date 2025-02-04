Лавров назвал политическую ошибку России после распада СССР

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что всеобъемлющий поворот внешней политики России в сторону Запада после развала Советского союза стал ошибкой. Его комментарий приводит РИА Новости.

Как заявил на полях презентации департамента партнерства с Африкой МИД РФ Лавров, руководство России после распада СССР стремилось наладить связь с Западом и открыть блага так называемой западной цивилизации. По словам министра, это стало большой ошибкой того времени.

«Это была стратегическая ошибка. Теперь это уже признано всеми, в том числе на государственном уровне», — сказал Лавров.

Несмотря на то, что западный ориентир стал неудачным решением постсоветской власти, в дальнейшем при смене руководства это учли. Сейчас представить, что внешняя политика будет ориентирована на Запад, невозможно.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров сравнил концепцию Дональда Трампа «Америка прежде всего» с гитлеровским лозунгом.