В статье, опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике», глава МИД РФ Сергей Лавров отметил , что на фоне растущей многополярности мир нуждается в конструктивных отношениях между Россией и США, которые могли бы стать «ответственными центрами силы». Однако, по его мнению, для этого Вашингтону нужно пересмотреть свою внешнюю политику.

Лавров выразил свою тревогу относительно идеи «Америка прежде всего», проведя параллели с нацистским лозунгом «Германия превыше всего».

Он подчеркнул, что соблюдение Устава ООН является необходимым условием для предотвращения новой мировой войны. Тем не менее, по словам министра, США продолжают испытывать «ооноцентричную систему» своими «ковбойскими наскоками».

Лавров также добавил, что ориентация США на «мир через силу» угрожает дипломатии, демонстрируя отсутствие уважения к международным обязательствам.

Слоган «Америка превыше всего», впервые использованный Вудро Вильсоном в 1916 году, стал официальной доктриной США во время первого срока Дональда Трампа.

Ранее Лавров заявлял, что с приходом новой администрации президента США Дональда Трампа Запад будет принимать более «дружные» формы для осуществления гегемонизма.