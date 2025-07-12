Лавров назвал помощь КНДР в проведении спецоперации проявлением солидарности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал участие солдат Северной Кореи в специальной военной операции (СВО). Глава внешнеполитического ведомства отметил, что у Москвы не было причин отказываться он помощи КНДР, так как республика проявила солидарность. Его слова приводит ТАСС.

В пятницу, 11 июля, Лавров прибыл с официальным визитом в КНДР, где встретился с северокорейским коллегой Цой Сон Хи, а также отправился на встречу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Вопрос о дальнейшей помощи России в СВО на Украине решает сам Ким Чен Ын», — отметил Лавров.

По его словам, Москва реагирует на предложения главы КНДР о формате и направлениях помощи в спецоперации.

В апреле президент РФ Владимир Путин обратился к корейским военным и лично к Ким Чен Ыну, поблагодарив их за героизм и высокую самоотверженность, проявленные в Курской области. Тогда российский лидер впервые подтвердил участие солдат КНДР в спецоперации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил цитатой президента США Дональда Трампа на вопрос об Украине.