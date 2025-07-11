Лавров ответил цитатой Трампа на вопрос об Украине

Отвечая на вопрос журналиста «Коммерсанта» относительно деталей новой стратегии мирного урегулирования украинского конфликта, которая обсуждалась на российско-американских переговорах 10 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров процитировал американского президента.

«Я хочу ответить словами Дональда Трампа: „Так я вам и скажу“. Ждите больших сюрпризов, он сказал»», — прокомментировал Сергей Лавров, добавив, что есть вещи, которые не комментируются.

Он подчеркнул, что в ходе встречи украинский вопрос поднимался, и российская сторона подтвердила свою позицию, ранее озвученную президентом Путиным, в том числе во время его недавней беседы с президентом Трампом, уточнил глава МИД РФ.

Напомним, что 10 июля Сергей Лавров встретился с государственным секретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре, на полях мероприятий АСЕАН. По итогам встречи глава Госдепартамента сообщил, что стороны обсудили «дорожную карту» по разрешению украинского кризиса и «новый подход» к достижению мира.

Ранее журналистка CNN заметила, как Рубио подмигнул Лаврову во время переговоров в Малайзии.