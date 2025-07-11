Сергей Лавров прибыл в КНДР для переговоров с министром иностранных дел Цой Сон Хи. После визита в Пхеньян глава МИД РФ отправится в Китай на встречу ШОС. Об этом сообщил ТАСС.

Глава российского МИД Сергей Лавров начал рабочий визит в КНДР, где проведет переговоры с северокорейским коллегой Цой Сон Хи. Встреча пройдет в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.

Визит продлится до 13 июля, после чего Лавров отправится в Китай для участия в саммите ШОС. Перед прибытием в Пхеньян министр посетил Малайзию, где участвовал в заседаниях Россия–АСЕАН и Восточноазиатского саммита.

Переговоры проходят на фоне открытия новой туристической зоны в Вонсане. Курорт, строительство которого завершилось в конце июня, уже принимает местных туристов. Власти КНДР планируют открыть его и для россиян — соответствующие договоренности обсуждались во время визита губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Вонсанский курорт включает отели на 20 тыс. человек, аквапарк и 4-километровый пляж. Если проект окажется успешным, он может стать новым направлением для российских туристов, путешествующих через Приморье.

Ранее Россию и Северную Корею связали регулярные авиарейсы.