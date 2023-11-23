Лавров назвал права человека предлогом Запада для вмешательства в дела других стран

Соединенные Штаты и поддерживающие их страны пытаются убедить мировое сообщество в некоторых придуманных ими самими ценностях.

Сотрудник МИД России Григорий Лукьянцев выступил перед собравшимися на конференцию «Россия и Всеобщая декларация прав человека - 75 лет. Достижения и вызовы» и зачитал им приветствие от министра.

«Сегодня коллективный Запад пытается подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственными надуманными правилами», - указал он в речи, написанной Сергеем Лавровым.

Данные слова привели РИА Новости. На этом фоне активно используется тема прав человека. Прикрываясь ею, западные государства лезут в дела других стран. При этом они сами нарушают права человека самым грубейшим образом. Получается, что псевдолиберальные ценности преподносятся всему миру, как универсальные.