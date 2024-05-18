Лавров назвал саммит мира по Украине в Швейцарии чепухой без перспективы

Нынешние политики на Западе занимаются откровенной чепухой, считая, что так называемый мирный саммит по Украине в Швейцарии может принести хоть какие-то реальные плоды по урегулированию украинского кризиса, заявил на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что организуемое на швейцарской территории мероприятие не имеет никаких перспектив вызывает лишь сдержанное удивление. Лавров отметил, что российские страны-партнеры глобального Юга прекрасно понимают, что их туда зовут лишь для массовки.

«Мы просто с удивлением наблюдаем за этими усилиями, за тем, как в общем-то взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы. Запад это прекрасно понимает, а конференцию устраивает, чтобы настроить против России как можно больше стран», – сказал министр.

Также Лавров напомнил о продолжающемся накачивании ВСУ западным оружием. Министр назвал недавнее решение о поставках дальнобойных ракет Киеву сигналом Москве о том, что к серьезному разговору с Россией западные кураторы Украины пока не готовы.

Напомним, Армия России несколько дней активно наступает на харьковском направлении с севера и востока. Так, российские военные освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Борисовка, Пыльная, Стрелечья, Огурцово и Плетеневка, и вошли в Волчанск.