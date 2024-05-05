Ни нынешние политики на Западе, ни тем более сидящие в Киеве руководители не готовы от слова совсем к каким-то серьезным переговорам по урегулированию ситуации в зоне проведение ВС РФ спецоперации, считает глава МИД России Сергей Лавров.

Таким образом министр в интервью телеканалу «АТВ» прокомментировал предстоящую в Швейцарии так называемую конференцию по установлению мира на Украине, что пройдет без участия российской стороны.

«Пока разговаривать не с кем. Никто из них не готов к серьезному разговору. Они „играют“ в пародию на переговоры», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что встречи, подобные швейцарской, не способствуют реальному прогрессу в переговорном процессе между Москвой и Киевом и ведут в тупик.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.