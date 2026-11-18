Жители городского округа Люберцы за 10 дней сдали около 180 кг пластиковых крышечек в офис регионального оператора Воскресенского кластера. Вторсырье уже отправили на переработку, а вырученные средства перечислят фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на покупку реабилитационного оборудования, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На комплексе по переработке отходов собранный пластик превратят в гранулы для производства новых изделий.

Присоединиться к акции жители Воскресенского кластера могут двумя способами. Первый — сложить крышечки в пластиковую бутыль объемом 5–6 л и опустить в синий контейнер для раздельного сбора отходов (этот вариант работает во всех округах кластера, кроме Шатуры). Второй способ — лично принести пластик в офисы регионального оператора по следующим адресам: в Люберцах (ул. Электрификации, д. 3), Раменском (ул. Вокзальная, д. 4, 3-й этаж), Егорьевске (ул. Карла Маркса, д. 110, пом. 1), Воскресенске (ул. Хрипунова, д. 8, пом. 5) и Шатуре (ул. Интернациональная, д. 24а).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в новом сезоне Школьной лиги региона приняли участие рекордные более 100 тыс. детей