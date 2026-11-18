Учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 8» Анастасия Фролова из Балашихе купила квартиру по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, новая участница узнала о региональной мере поддержки в жилищном вопросе от администрации школы.

«Я купила однокомнатную квартиру на стадии строительства в ЖК „Героев“ микрорайона Железнодорожный. Дом обещают сдать в конце 2027 года или начале 2028. Купила жилье рядом с работой, теперь я уверена в своем будущем, можно спокойно развиваться в профессии», — отметила Анастасия.

Участниками проекта могут стать медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры. Узнать подробнее об этом можно на сайте.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.