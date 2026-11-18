Щелковский водоканал реконструирует водозаборный узел № 1 на улице Краснознаменской, построенный в 1963 году. Мощность объекта составляет 825 кубометров в сутки, он снабжает водой городские предприятия и около 3 тыс. жителей, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Станция подпитывает городские сети в часы пикового разбора воды. Модернизация по инвестиционной программе позволит полностью обновить насосы и трубы, а также оснастить узел системами диспетчеризации.

Специалисты уже убрали и вывезли старое оборудование. На его месте смонтировали новые стальные трубопроводы, запорную арматуру, приборы учета, датчики давления и установили три насосных агрегата.

После завершения реконструкции ВЗУ № 1 перейдет на автоматический режим работы под контролем единой аварийно-диспетчерской службы.

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