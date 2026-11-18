В проект бюджета Московской области на 2027 год заложили почти ₽20 млрд на бесплатную проверку здоровья жителей. Из этой суммы ₽13,5 млрд направят на комплексную диспансеризацию и ₽6,3 млрд — на профилактические медосмотры, сообщает Московская областная дума.

Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев уточнил, что в 2027 году врачи планируют провести свыше 3,5 млн посещений по диспансеризации и более 2 млн комплексных осмотров для взрослых и детей.

По его словам, с начала 2026 года диспансеризацию в регионе уже прошли более 3,6 млн человек. Обследования помогли впервые выявить свыше 112 тыс. скрытых заболеваний, включая 2,2 тыс. случаев онкологии на ранних стадиях.

Перечень анализов и врачей для каждого пациента формируют индивидуально с учетом его пола и возраста. Результаты обследований автоматически приходят в личный кабинет на региональном портале «Здоровье», а обсудить их с врачом жители могут дистанционно через телемедицину.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.