ЦСКА интересуется форвардом «Бетиса» Кучо Эрнандесом: готовы раскошелиться на 20 млн евро
Инсайдер Карпов: ЦСКА готов заплатить за форварда «Бетиса» Эрнандеса 20 млн евро
Фото: [ПФК ЦСКА]
ЦСКА готов потратить €20 млн на форварда испанского «Бетиса» и сборной Колумбии Кучо Эрнандеса, сообщил инсайдер Иван Карпов.
Испанское издание Estadio Deportivo сообщило, что армейцы уже направили официальный офер «Бетису», но Карпов уточняет, что это неправда: интерес действительно есть, армейцы готовы потратить немалую сумму, но бумаги в Севилью еще не направляли.
27-летний Кучо Эрнандес пропустил около месяца из-за травмы, однако уже готов вернуться в строй в следующем матче. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Бетис» 10 матчей, забил три мяча и сделал два ассиста.
Ранее Кучо Эрнандес выступал за колумбийские клубы, английский «Уотфорд», испанские «Хетафе», «Мальорку» и «Уэску», а также «Коламбус Крю» из МЛС. Американский период карьеры получился для него наиболее плодотворным: в 94 матчах за «Коламбус» форвард наколотил 58 мячей.
В феврале 2025 года «Бетис» заплатил «Коламбусу» за нападающего €13 млн. В настоящий момент портал Transfermarkt оценивает игрока в €18 млн.