Испанское издание Estadio Deportivo сообщило, что армейцы уже направили официальный офер «Бетису», но Карпов уточняет, что это неправда: интерес действительно есть, армейцы готовы потратить немалую сумму, но бумаги в Севилью еще не направляли.

27-летний Кучо Эрнандес пропустил около месяца из-за травмы, однако уже готов вернуться в строй в следующем матче. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Бетис» 10 матчей, забил три мяча и сделал два ассиста.

Ранее Кучо Эрнандес выступал за колумбийские клубы, английский «Уотфорд», испанские «Хетафе», «Мальорку» и «Уэску», а также «Коламбус Крю» из МЛС. Американский период карьеры получился для него наиболее плодотворным: в 94 матчах за «Коламбус» форвард наколотил 58 мячей.

В феврале 2025 года «Бетис» заплатил «Коламбусу» за нападающего €13 млн. В настоящий момент портал Transfermarkt оценивает игрока в €18 млн.