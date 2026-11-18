Искусственный интеллект в Московской области проверил качество 25 млн снимков из мобильного приложения «Проверки Подмосковья», туда поступают фотоотчеты о выполненных работах — от уборки дворов до ликвидации борщевика. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Приложение позволяет контролировать детские и спортивные площадки, школы, дома культуры, автовокзалы, многоквартирные дома и другие объекты. С начала 2026 года в регионе провели свыше 3,5 млн дистанционных проверок. Нейросеть с точностью 98% выявляет снимки, по которым невозможно объективно оценить результат.

Модераторы перепроверяют только «подсвеченные» ИИ фото и в случае необходимости возвращают задание на доработку.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.