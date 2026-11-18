«Озерская промышленная компания» специализируется на выпуске промышленного холодильного и морозильного оборудования, стеллажных систем и кассовых модулей для крупных российских торговых сетей. В составе производства — комплекс по металлообработке, окрасочные линии, пенозаливочный цех и сборочный конвейер. Все линии автоматизированы, что позволяет оперативно выпускать партии оборудования любого объема.



По словам Верещагина, главная ценность компании — ее сплоченный и квалифицированный коллектив. Он лично убедился, что на предприятии трудятся 900 человек, большинство из которых — жители Озер. Глава округа отметил, что сильная команда и серьезные производственные мощности делают предприятие опорой экономики округа.



За 24 года работы коломенское предприятие дважды становилось победителем конкурса «Все для торговли в XXI веке» в номинации «Лучший российский производитель холодильного оборудования». Компания регулярно обновляет ассортимент, расширяет линейку низко- и среднетемпературных шкафов и холодильного оборудования. За счет привлекаемых инвестиций ведется закупка нового оборудования и наращивание производственных мощностей.