Безвизовый въезд позволяет спланировать путешествие почти перед вылетом, не тратя время и деньги на оформление документов. Россияне могут круглый год отдыхать на зарубежных курортах без визы. Куда отправиться на новогодние праздники, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал основатель туристической компании «МореТут» Артем Венскель.

Для пляжного отдыха на Новый год эксперт посоветовал лететь в Таиланд, Вьетнам, ОАЭ или на Мальдивы. В Таиланде россияне могут находиться без визы до 30 дней, во Вьетнаме — до 45 дней, в ОАЭ — до 90 дней в течение 180 дней. Новые горизонты для путешественников из России открывает также безвизовый режим с Китаем на 30 дней. Страна понравится как любителям экскурсионных маршрутов в Пекине или Шанхае, так и пляжного отдыха на Хайнане.

«Однако безвизовый режим не означает полного отсутствия формальностей. Например, для Мальдив необходимо заранее заполнить электронную декларацию путешественника IMUGA. В Египте туристическая виза обычно оформляется по прибытии и стоит 30 долларов, а для отдыха в пределах Южного Синая (Египет) предусмотрен бесплатный 15-дневный штамп», — отметил Венскель.

Отсутствие визы — не повод расслабляться, ведь это не единственный документ, который необходим в путешествии. Перед поездкой эксперт советует проверить срок действия загранпаспорта, требования к электронным анкетам и условия транзита.

«Именно эти детали могут стать причиной проблем даже при поездке в безвизовую страну. Часть серьезных ошибок происходит еще до вылета: неверно указанные паспортные данные, недостаточный срок действия загранпаспорта, незаполненные въездные анкеты и слишком короткие пересадки», — подчеркнул он.

При оформлении туров на Мальдивы или в Арабские Эмираты важно помнить, что в этих странах нужно дополнительно платить налоги. Например, для новогоднего отдыха у океана на Мальдивах Венскель советует не покупать туры без питания — иначе придется заплатить 17% налога сверху к стоимости отдыха за каждый обед и ужин. В ОАЭ введен дополнительный налог на проживание, который необходимо заплатить сверх стоимости тура.

«Одна из распространенных ошибок — ориентироваться только на первоначальную цену тура. До оплаты нужно уточнить: входят ли в стоимость багаж, трансфер, медицинская страховка, топливные сборы и праздничные ужины. Также стоит заранее проверить туристические налоги и депозиты в отеле: иногда их оплачивают отдельно при заселении», — добавил эксперт.

Избежать неприятностей и неожиданных трат в путешествии поможет строгая проверка документов, условий въезда в страну. Туристам, которые бронируют отпуск через оператора, Венскель советует сразу запрашивать итоговую стоимость тура с перечнем всех обязательных доплат, включая налоги и турсборы.