Управляющие организации Подмосковья за первые две недели ноября выполнили около 3 тыс. заявок жителей по ремонту входных групп многоквартирных домов. Коммунальщики восстановили козырьки, ступени, пандусы, перила и освещение, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего входных групп с начала месяца обновили в муниципальном округе Шатура — 846 объектов. В тройку лидеров по числу выполненных работ также вошли Богородский городской округ (291 объект) и Люберцы (173 объекта).

В ведомстве напомнили, что управляющие компании обязаны регулярно осматривать подъезды и устранять неисправности. Сообщить о сломанных перилах, разбитых ступенях или перегоревших лампах жители могут напрямую в свою УК или через Единую диспетчерскую службу Московской области.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.