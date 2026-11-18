Швеция планирует ужесточить ограничения на въезд россиян в страну, чтобы не допустить участие российских спортсменов в соревнованиях, которые будут проводиться на шведской территории.

Министр по делам миграции Йохан Фоссель заявил, что ведомство уже ведет соответствующую работу. Он подчеркнул, что ограничительные меры прежде всего направлены на российских спортсменов.

Ранее въезд для россиян уже закрыли Финляндия и Норвегия. Причем запрет на въезд касается даже спортсменов, имеющих нейтральный статус. Таким образом, россияне не смогут принять участие во многих крупных соревнованиях по зимним видам спорта. Весной в шведском Фалуне запланирован чемпионат мира у лыжников.

Финские власти лишили возможности побороться за путевки на финал Гран-при российских фигуристов, не пустив их на этап в Хельсинки.