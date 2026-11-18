В Мытищах возводят новые корпуса жилого квартала «Ярославский», на строительной площадке идут земляные и монолитные работы, проект реализует компания ПИК. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусах 15.2–15.4 обустроят 1259 квартир разнообразных планировок — от однокомнатных до трехкомнатных. Для жителей доступны детские площадки и зоны отдыха. Ключевой особенностью проекта являются разнообразие летних пространств и остекления.

В комплексе заселены 25 жилых домов, уже открыты пять детских садов, поликлиника, три школы. Кроме того, работает спортивная школа с инклюзивным образованием.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.