Егорьевские лесничие проведут высадку сосен на участке у деревни Сазоново, где ураган «Эдгар» оставил от леса только больные деревья. На территории завершается подготовка почвы, сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В комитете уточнили, что в 2024 году лесному массиву был нанесен урон на площади 2,2 га. Рабочие провели сплошную санитарную рубку и расчистили территорию от поврежденных стволов.

Старший участковый лесничий Татьяна Ивашкина отметила, что весной 2027 года на данной площади планируется высадить более 8,5 тыс. сеянцев сосны.

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