В стационар Истринской больницы поступили 45 многофункциональных кроватей
Новые многофункциональные кровати передали Истринской больнице
Фото: [Истринская клиническая больница]
Истринская больница получила 45 новых многофункциональных кроватей для обновления стационара. Оборудование уже распределили по пяти отделениям медучреждения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Каждая кровать имеет несколько положений регулировки для тяжелобольных людей, а также укомплектована новым матрасом и рамой Балканского. Это приспособление помогает пациентам самостоятельно или с минимальной поддержкой садиться, вставать и менять положение тела, снижая риск падений во время реабилитации.
Новую мебель установили во втором терапевтическом, неврологическом, травматологическом, хирургическом и урологическом отделениях.
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дмитрий Цилих отметил, что кровати с рамами Балканского особенно востребованы в неврологии и травматологии, так как они ускоряют восстановление пациентов и снижают физическую нагрузку на медперсонал.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.