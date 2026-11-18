Каждая кровать имеет несколько положений регулировки для тяжелобольных людей, а также укомплектована новым матрасом и рамой Балканского. Это приспособление помогает пациентам самостоятельно или с минимальной поддержкой садиться, вставать и менять положение тела, снижая риск падений во время реабилитации.

Новую мебель установили во втором терапевтическом, неврологическом, травматологическом, хирургическом и урологическом отделениях.

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дмитрий Цилих отметил, что кровати с рамами Балканского особенно востребованы в неврологии и травматологии, так как они ускоряют восстановление пациентов и снижают физическую нагрузку на медперсонал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.