РФ длительное время предлагала заключить соглашения, которые обеспечили бы ее безопасность, но не дождалась ответных шагов. В итоге ее терпение лопнуло.

По утверждению российского министра иностранных дел, это делалось дважды, в 2010 и 2021 годах. Западу предлагали ограничить свое военное расширение в пользу других методов обеспечения безопасности. Это касалось и Украины. Результаты были нулевые, поскольку никто не стал говорить с Москвой всерьез.

«Эта эгоистичная линия, она, конечно же, не могла не привести в конечном итоге к тому, что у нас терпение лопнуло», - сообщил Сергей Лавров.

Его слова привело агентство БелТА. Запад превратил Украину в инструмент агрессии, и та теперь пытается вытравить на своей территории все русское, любую память о России. Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что все подобные действия будут обречены на провал.