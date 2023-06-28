Лавров обратился к Западу и попросил не затягивать мирное решение конфликта на Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал Украину и страны Запада не затягивать процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Лавров отметил, что с каждым днем, когда стороны откладывают мирные переговоры, все сложнее достичь соглашения.

Как сообщает РИА Новости, министр призвал все стороны к действиям, направленным на достижение мирного урегулирования. Лавров подчеркнул, что дальнейшее затягивание согласования между Россией и Украиной только усугубит ситуацию и приведет к усложнению переговорного процесса.

Дипломаты в России не раз высказывали мнение о том, что необходимо активизировать дипломатические усилия и поиск компромиссных решений для завершения конфликта.