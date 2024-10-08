Лавров обсудил квадробинг на переговорах с главой МИД Армении

Тематика квадроберов была поднята министрами иностранных дел России и Армении перед началом их встреч с Путиным и Пашиняном, сообщил телеграм-канал «ЧП/Москва».

Лавров рассказал Мирзояну и послу Армении в России Арсеняну о новом тренде и спросил, насколько он популярен в их стране.

«Квадроберы. Дети одеваются как собаки. Это одна из главных новостей. Они наряжаются в собачьи костюмы и передвигаются как животные. У вас есть квадроберы?» — поинтересовался Лавров.

Представители Армении в ответ отметили, что о подобном явлении слышали, однако сами с движением не знакомы.

Лавров подчеркнул, что такая экстравагантность может быть связана с поиском самовыражения среди молодежи, и отметил важность анализа подобных явлений для понимания социального климата в обеих странах.

Ранее появилось видео, как Пашинян рассекает на велосипеде по улицам Москвы.