Лавров обсудил с главой Генассамблеи ООН деструктивность давления на страны

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с председателем Генассамблеи ООН Дэннисом Фрэнсисом деструктивность оказываемого на страны давления. Об этом сообщается на официальном сайте отечественного дипломатического ведомства.

Сообщается, что переговоры российского дипломата с председателем организации состоялись в Нью-Йорке, где в данный момент проходит сессия Генассамблеи ООН. Они обсудили важность конструктивного сотрудничества на площадке Генассамблеи и недопустимость деструктивных инициатив, таких как оказание давления на отдельные страны, сообщили в российском МИД.

Сообщается также, что во время переговоров, стороны подчеркнули необходимость соблюдения Устава ООН и закрепленного в нем принципа «разделения труда» между ГА и остальными органами.

Уточняется, что Лавров выразил свою надежду на то, что Фрэнсис продолжит придерживаться сбалансированной линии и учитывать мнение всех стран, состоящих в организации.