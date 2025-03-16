Лавров обсудил с Рубио дальнейшие действия после встреч в Саудовской Аравии

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили дальнейшие шаги после недавних встреч в Саудовской Аравии, сообщает Госдеп.

Представители ведомства отметили, что Лавров и Рубио договорились продолжить работу, направленную на восстановление отношений между США и РФ.

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. Представители американской стороны призвали к немедленному установлению режима прекращения огня.

После встречи офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором отмечается, что Киев согласен на 30-дневное перемирие. Из документа также следует, что США возобновляют поставку оружия Украине и доступ к разведданным.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский утвердил имена переговорщиков от Украины для заключения мира.