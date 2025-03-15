Зеленский утвердил имена переговорщиков от Украины для заключения мира

Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая будет принимать участие в мирных переговорах. Имена и фамилии украинских переговорщиков отображены в распоряжении президента Украины.

В группу вошли ключевые представители украинской власти — глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Министерства обороны Рустем Умеров. Делегацию возглавит Ермак, который имеет полномочия вносить изменения в состав группы и привлекать сотрудников государственных органов.

Украинская делегация в том же составе, за исключением Палиса, ранее принимала участие в переговорах с представителями президента США Дональда Трампа 11 марта в Джидде.

Американскую сторону на этой встрече представляли государственный секретарь Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц.

По итогам переговоров Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы, в обмен на восстановление военной помощи со стороны США и обмен разведывательными данными.

В пятницу, 14 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что вновь переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил, что обсудил с Путиным украинский конфликт.

Отдельно Трамп отметил, что попросил российского лидера «пощадить» оставшихся в Курской области военнослужащих ВСУ. Путин заявил, что даст возможность украинским солдатам сложить оружие и добровольно сдаться в плен.

Владимир Путин ранее также сообщил о готовности Москвы принять условия о 30-дневном прекращении огня, однако задался вопросом, как именно будет организовано это перемирие.