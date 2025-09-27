Лавров обвинил НАТО в создании военного кольца вокруг Евразии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с речью на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия не имеет намерения нападать на НАТО и страны Европейского союза (ЕС), но любая агрессия в адрес Москвы будет встречена решительным отпором.

В своем выступлении Лавров подверг критике политику НАТО, указав, что альянс представляет угрозу не только для России и Китая, но и пытается создать военное окружение вокруг всей Евразии.

Он также осудил одностороннее признание независимости Косово, которое, по его словам, саботирует резолюции ООН, и назвал незаконные санкции элементом западной дипломатии.

«Незаконные санкции превратились в элемент западной дипломатии. Россия поддерживает снятие торговой блокады Кубы и исключение её из списка спонсоров терроризма», — добавил Лавров.

Министр раскритиковал западные страны за отказ продлить договоренности по иранской ядерной программе. В палестинском вопросе российский министр заявил, что не существует оправданий для аннексии западного берега реки Иордан, назвав это попыткой государственного переворота.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.