Сергей Лавров провел встречу с Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем 25 сентября в Нью-Йорке. Переговоры состоялись в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и были посвящены вопросам реформирования организации и актуальным международным проблемам, сообщает МИД России.

В ходе беседы стороны рассмотрели ход реформы ООН в контексте инициативы «ООН-80». Сергей Лавров акцентировал, что любые преобразования должны быть взвешенными, сохранять институциональные основы Организации и осуществляться под строгим контролем государств-членов при их широкой поддержке.

Значительная часть встречи была посвящена обсуждению острых региональных кризисов, включая ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт. Российский министр подчеркнул принципиальную важность беспристрастной и равноудаленной позиции Секретариата ООН в соответствии со статьей 100 Устава организации.

По итогам переговоров обе стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия. Российская делегация выразила приверженность центральной роли ООН в международных делах и необходимости соблюдения Устава организации во всей его полноте.

