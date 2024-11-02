Лавров обвинил Запад в грубейшем нарушении принципов Устава ООН
Фото: [официальный сайт Министерства иностранных дел России]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости выводить Запад на чистую воду с их позицией по кризису на Украине.
Об этом он заявил в интервью TV BRICS.
Лавров напомнил, что Устав ООН требует, чтобы все члены организации уважали права человека независимо от расы, пола, языка и религии.
При этом Запад, считая себя чемпионом прав человека, ни разу не упомянул об этом в контексте кризиса на Украине.
В стране запретили использовать русский язык во всех сферах, каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
«Нацистский режим в Киеве грубейшим образом нарушает ключевые принципы Устава ООН, а Запад хвалит его и говорит, что киевские власти защищают европейские ценности», — заявил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что оружие из Турции для ВСУ вызывает недоумение.