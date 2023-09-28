Именно США и Евросоюз виновны в развале страны, поскольку они подталкивали Киев к нарушению минских соглашений.

Министр иностранных дел России напомнил, что еще год назад бывшие главы Украины, Германии и Франции признались, что украинские власти и не собирались выполнять те соглашения, которые были подписаны с РФ. Они заявили, что намеренно ввели в заблуждение президента Путина, на самом деле и не собираясь решать дело миром.

«Именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Сергей Лавров подчеркнул, что при выполнении подписанных соглашений Украина сейчас была бы по-прежнему едина. Особые статусы у территорий ДНР и ЛНР предотвратили бы боевые действия.