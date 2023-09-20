Лавров обвинил Запад в развале Украины

Страны Запада несут полную ответственность за разжигание гражданской войны на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН.

Запад сорвал выполнение минских соглашений, которые предусматривали сохранение территориальной целостности Украины при соблюдении фундаментальных прав человека, напомнил Лавров.

Он обличил Запад в двуличности, которые ратуя за территориальную целостность Украины, сами игнорируют решения ООН. Так, Франция не спешит вернуть Майтту Коморским островам, а Великобритания не уходит с архипелага Чагос, который должна передать Маврикию.