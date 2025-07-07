Лавров опроверг планы России «нападать» на Европу

Россия не планирует нападать на Европу и тем более оккупировать ее территории. Об этом в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Комментируя сообщения западных разведок о возможных планах президента РФ Владимира Путина по «расширению влияния», Лавров подчеркнул, что такие сведения не соответствуют действительности, и ничего подобного в планах Москвы нет и не будет.

«Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших „планах напасть на Европу“ и тем более „оккупировать“ ее ничего не известно», — сказал Лавров.

Он отметил, что на Западе активно распространяется образ России как угрозы, что, по его словам, делается с целью запугивания населения, которое, к слову, устало от социальных и экономических проблем.

Глава МИД России указал на то, что подобные информационные манипуляции направлены на отвлечение внимания от внутренних неурядиц западных стран, таких как инфляция, рост безработицы, нелегальная миграция и преступность.

«Постоянно демонизируют нашу страну при помощи манипуляций в информационном пространстве. В общественное сознание внедряют тезис о якобы вынашиваемых российским руководством имперских амбициях», — добавил глава российского ведомства.

Лавров также выразил тревогу из-за растущей русофобии в Европе и ее милитаризации. По его мнению, создание образа врага в лице России и усиленная пропаганда могут привести к опасным последствиям. По словам министра, Европейский союз (ЕС) превращается в военно-политический блок, который подвергает его страны опасности.

Ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа назвал высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове недостойными политика такого уровня.