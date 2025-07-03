Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте шокировал международное сообщество, позволив себе грубые личные выпады в адрес российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. В резких выражениях он заявил, что глава МИД России «ничего полезного не сказал со времен рождения Христа». Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал высказывания Рютте недостойными политика такого уровня. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, это попытка унизить представителя ядерной державы, который реально работает для сохранения мира. Однако рано или поздно такие политики, как Рютте, быстро уйдут в небытие.

Парламентарий считает, что целью такого поведения генсека Альянса стала прежде всего попытка дискредитировать российскую дипломатию с отвлечением внимания от провалов политики НАТО и открытая демонстрация неспособности вести цивилизованный диалог.

По его мнению, вместо конструктивного диалога генсек НАТО выбрал язык базарных перебранок. Это свидетельствует о глубоком кризисе в альянсе, который все чаще заменяет дипломатию грубыми оскорблениями. Тем не менее история быстро расставит все по местам.

Ранее Рютте заявил, что Лавров был главой МИД РФ еще при Иисусе Христе.