Лавров: от козней Запада в 2024 году никто не застрахован

Мировые потрясения на сегодняшний день являются результатом геополитических козней Запада, и от новых подобных эскалаций в предстоящем году никто не застрахован. Соответствующее заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с изданием ТАСС .

Глава российского ведомства отметил, что в данный момент «мир продолжает штормить». По его мнению, это происходит из-за западного правительства, которое специально порождает кризисы вдали от своих стран для того, чтобы получить из этого выгоду. В то же время Лавров заметил, что мировое сообщество все чаще начинает это замечать.

Дипломат считает, что при помощи подобных эскалаций, страны коллективного Запада пытаются удержать свое затухающее доминирование на политической арене.

Лавров также подчеркнул, что партнеры РФ осознают, что происходит и солидарны с мнением России о том, что рано или поздно Западу придется «принять реалии многополярного мира», в котором вопросы решаются с учетом баланса интересов.