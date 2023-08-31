Лавров оценил ситуацию с зерновой сделкой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о ситуации с зерновой сделкой. По словам главы ведомства, Россия уведомила Турцию об условиях возобновления соглашения, которые должны выполнять западные страны.

Об этом глава российского МИДа сообщил по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, встреча с которым пришла в Москве. Слова Лаврова приводят РИА Новости.

«Говорили разумеется о проблеме, которая сложилась после прекращения черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Мы довели до турецких партнеров наше понимание того, что необходимо сделать на Западе, прежде всего, для восстановления жизнеспособности этой инициативы», – сказал Лавров.

18 июля Россия официально вышла из зернового соглашения, которое впервые было заключено между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Впоследствии Россия продлевала действие этого соглашения.

Главной целью черноморской инициативы являлась беспрепятственная доставка украинского зерна из портов Украины нуждающимся странам. Для этого РФ открыла черноморские коридоры. По словам президента России Владимира Путина, условия зерновой сделки были невыгодными для российской стороны. Украина, по словам главы государства, использовала коридоры в Черном море для атаки на корабли Черноморского флота. Также Путин заявлял, что украинское зерно не попадает в бедные страны, а получают его обеспеченные государства.

Одним из условий зерновой сделки было переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Но этого не произошло, поскольку финансовое учреждение входит в санкционный список западных стран.