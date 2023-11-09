Лавров ответил русской поговоркой на слова Байдена о вере в возможности Украины

В то же время министр иностранных дел РФ затруднился прокомментировать заявление украинского президента Зеленского.

Ранее глава Белого дома заявил, что он верит в то, что Киеву удастся вернуть утраченные земли под свой контроль.

«Блажен, кто верует, у нас так в народе говорят», - сообщил в ответ глава российского внешнеполитического ведомства во время своего выступления в программе «Москва. Кремль. Путин».

Его слова привело ТАСС. Затем Сергей Лавров добавил, что ему очень трудно комментировать высказывание Владимира Зеленского о том, что он готов продолжать военные действия в случае прекращение поддержки Запада. По его мнению, с данными словами украинского лидера и так все очевидно без всяких комментариев.