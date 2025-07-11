Журналистка CNN заметила, как Рубио подмигнул Лаврову во время переговоров в Малайзии

В ходе встречи, состоявшейся в Куала-Лумпуре, государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио обменялся с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым тайным знаком, который можно было интерпретировать как подмигивание. Об этом стало известно от журналистки телеканала CNN Кайли Этвуд.

Напомним, в ходе встречи, состоявшейся в четверг, 10 июля, в Куала-Лумпуре в рамках министерских мероприятий АСЕАН, Сергей Лавров и Джо Рубио провели переговоры.

"В начале встречи никто из них не давал комментариев, но Рубио подмигнул Лаврову после прозвучавшего вопроса", – написала Этвуд в социальной сети X.

В ходе встречи и Лавров, и Рубио обратили внимание на важность восстановления работы двусторонних дипломатических представительств. Пи этом, пока без каких-либо конкретных шагов в этом направлении.

Ранее в российском МИД сообщили, что Лавров и Рубио в Куала-Лумпур провели дискуссию по вопросам украинского кризиса, ситуации вокруг Ирана и Сирии.