Лавров пообещал в подарок ребенку глобус с новыми границами России

На благотворительной акции «Ёлка желаний» министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал исполнить мечту ребёнка, который пожелал получить глобус. Однако он сделал это с присущей ему долей иронии.

Лавров в шутку прокомментировал просьбу 8-летнего Андрея из Москвы, попросившего у него глобус, предложив мальчику подождать, пока на карте мира не появятся «уже окончательные границы».

«Андрей, восемь лет Москва мечтает о глобусе. Ну, может, уже чуть-чуть подождём, чтобы уже окончательные границы были на глобусе. Но обязательно сделаем», — пообещал министр.

Высказывания Лаврова мгновенно распространились в интернете и превратились в мем. Интернет-пользователи решили, что министр уже располагает точной информацией о ходе СВО и скором расширении территории России за счет новых регионов.

Глава МИД России Сергей Лавров исполнит желания нескольких детей. Шестнадцатилетний Ростислав из ЛНР мечтает побывать на программе «Рассказы из русской истории». Шестилетний Александр хочет получить рюкзак. Тринадцатилетняя Евангелина мечтает встретиться с самим Сергеем Лавровым лично.