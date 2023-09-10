Лавров: попытка Запада «украинизировать» повестку саммита G20 провалилась

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что тема Украины не стала главной на саммите G20 в Нью-Дели.

Это стало возможным благодаря консолидированной позиции стран Глобального Юга, которые использовали саммит для обсуждения насущных экономических проблем.

Тема Украины поднималась, но лишь в контексте всех мировых конфликтов, нуждающихся в урегулировании, уточнил Лавров.

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш подчеркнула, что половина стран «Большой двадцатки» отказалась трактовать события на Украине, так как их видят западные страны.