Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщило РИА Новости. Борт с главой российского МИД приземлился в Астане.

По словам официальном представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, Лавров в ходе своего визита проведет переговоры с заместителем премьер-министра Казахстана Муратом Нуртлеу.

Основное внимание стороны уделят подготовке государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан, который запланирован на ноябрь.

В июле Путин принял приглашение казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева посетить республику. Визит планируется совместить с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В рамках предстоящих переговоров министры обсудят как двустороннюю повестку дня, так и актуальные международные вопросы. Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ОДКБ, Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.