Лавров призвал генсека ООН Гуттереша запустить процедуру арбитража против США

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерреша запустить процедуру арбитража против США. Об этом сообщается на официальном сайте отечественного дипведомства.

В МИД сообщили, что Лавров указал Гутеррешу на то, что Штаты продолжают нарушать обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН. Лавров утверждает, что Вашингтон на регулярной основе отказывает в выдаче виз дипломатам из РФ и представителям дипмиссии из остальных государств для посещения мероприятий организации.

Лавров посчитал, что подобная ситуация сигнализирует о необходимости запуска процедуры арбитража.

Сообщается также, что глава дипведомства передал генсеку книгу «Украинские преступления против человечества» вместе с материалами «Дети Донбасса» для ознакомления.