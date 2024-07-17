Решение по завершению украинского конфликта должно учитывать реалии, но прежде всего, коллективный Запад должен перестать накачивать Киев вооружением. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в ходе недавнего визита в Соединенные Штаты. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

По словам дипломата, конфликт будет завершен, если Запад перестанет поставлять украинской стороне вооружение. В то же время, он указал на то, что решение по окончанию кризиса должно учитывать реалии «на земле и в общественной жизни».

Лавров также подчеркнул, что вопрос новых регионов, вошедших в состав РФ в результате референдумов, «не обсуждается». Он добавил, что Россия не оставит приютивших жителей данных регионов, проголосовавших за возвращение в состав РФ.

Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты являются участниками конфликтов на Украине и в Газе.