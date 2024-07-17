Лавров назвал США участником конфликтов в Газе и на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с заявлением на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

В своем выступлении он затронул вопрос поставок вооружений Израилю со стороны США. По мнению российского министра, такие действия делают Соединенные Штаты прямыми соучастниками конфликта. Лавров провел параллель с ситуацией на Украине, где, по его словам, наблюдается аналогичная картина.

Глава российского МИДа высказал предположение, что прекращение поставок оружия Израилю со стороны США могло бы привести к быстрому завершению конфликта в секторе Газа. При этом российские власти не раз подчеркивали, что подобный сценарий мог бы реализоваться и в украинском конфликте.

Кроме того, Лавров выразил обеспокоенность возможностью расширения конфликта на ближнем востоке за счет вовлечения в него других стран региона, граничащих с зоной конфликта.

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