Лавров раскритиковал идею Трампа заморозить конфликт на Украине

Идея заморозить украинский конфликт вдоль линии боевого соприкосновения выглядит точно такой же, как и Минские соглашения, только в их более худшем варианте. Об этом заявил Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел РФ, во время выступления на телеканале «Россия 24».

По его мнению, сейчас многие стали более трезво смотреть на украинский конфликт. Они понимают, что Киев не сможет вернуть утраченные территории, поэтому предлагают заморозить текущую ситуацию.

«Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже», — указал он.

Лавров добавил, что соглашения, заключенные в Минске, категорически не хотели выполнять президенты Украины, сначала Порошенко, а затем и Зеленский. Они не стали предоставлять Донбассу особый статус, в том числе и право разговаривать на родном языке.

Ранее в США сообщили о планах Трампа назначить специального посланника, который начнет вести переговоры о мирном завершении конфликта на Украине. Им якобы станет опытный и уважаемый во всем мире человек, который сумеет выполнить возложенную на него задачу.