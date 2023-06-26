Лавров рассказал о переговорах Путина и Лукашенко во время попытки военного мятежа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как проходили переговоры президента России Владимира Путина и главы РФ Владимира Путина во время попытки военного мятежа в стране. В интервью RT он сообщил, что Лукашенко сам предложил российскому коллеге разрешить ситуацию мирным путем, чтобы избежать кровопролития.

Разговор лидеров двух стран состоялся утром 24 июня.

«Предложение было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен», – сказал Лавров.

Глава российского МИДа добавил, что 14 июня также получил звонки из африканских стран, представители которых выразили солидарность с президентом РФ. Также Лавров заявил, что попытка военного мятежа в стране не повлияет на отношениях России с «друзьями».

Отдельно министр добавил, что специальные службы России уже разбираются, был ли в попытке мятежа западный след.

24 июня подразделения ЧВК «Вагнер» предприняли попытку военного мятежа. Колонны с техникой направились на Москву, а в Ростове-на-Дону был захвачен штаб Южного военного округа. В связи с этим Владимир Путин выступил со срочным обращением к гражданам РФ и призвал к сплоченности.

В результате переговоров Александра Лукашенко с главой «Вагнера» Евгением Пригожиным колонну на Москву удалось остановить.